Украина может собрать рекордный за последние 10 лет урожай гороха – эксперт

Украина в этом году может собрать рекордный за последние 10 лет урожай гороха благодаря значительному увеличению площадей под этой культурой и благоприятным погодным условиям, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на аналитика зернового рынка Марину Сыч.

"Учитывая столь существенный для гороха рост площадей, а также благоприятные агрометеорологические условия, которые обещают хорошую урожайность, валовый сбор гороха в 2016 году может стать максимальным за последние 10 лет", - цитирует Сыч пресс-служба.

Аналитик отмечает, что при прогнозе только 182 тысячи гектаров аграрии заняли в этом году под горохом 226 тысяч гектаров – рекордный показатель за последние пять лет, превышающий площади посева 2015 года на 33%.

"В этом году фермеры рискнули, и этот риск вполне оправдает себя. Погодные условия во время сева сложились благоприятно, кроме того, позволили начать посевную кампанию на несколько недель раньше сроков. Сев гороха в южных областях начался уже в 20-х числах февраля. После чего в Украину пришла ранняя весна, которая сопровождалась достаточным количеством осадков, а следовательно, и хорошими запасами продуктивной влаги в почве. Таким образом, посевы ранних яровых культур развиты лучше многолетней нормы", – отметила Сыч.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 13 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 6,6 миллиона гектаров, или 90% от прогнозной площади посева.

По данным Госстата, в 2015 году валовой сбор гороха в Украине составил около 390 тысяч тонн. Урожай зерновых и зернобобовых составил 60,1 миллиона тонн, что на 5,8% меньше показателя 2014 года.