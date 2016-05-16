Министр агрополитики выступил за приватизацию ГПЗКУ и Аграрного фонда

"Убежден, что такие предприятия, как Аграрный фонд и ГПЗКУ, могут быть более эффективными, и нет смысла держать их на балансе государства. Выход из ситуации я вижу в приватизации этих учреждений, а детали следует проработать непосредственно с представителями ведомств", - написал Кутовой на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее глава аграрного министерства заявлял, что намерен сохранить стратегические предприятия агросектора в государственной собственности.

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