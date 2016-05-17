Винниччина будет заключать договоренности с Индией о поставках бобовых и молочных продуктов

Для обсуждения перспективных направлений сотрудничества дипломат встретился с председателем областной государственной администрации Валерием Коровием.

Валерий Коровий презентуя область отметил первенство Винницкой области в общегосударственном рейтинге по показателям развития сельского хозяйства. А в то же время подчеркнул, что с сентября 2015 года в объемах экспорта из Винницкой области Индия занимает первую позицию, вытеснив из лидеров Российскую Федерацию,сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

Читайте такжеДефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-марте снизился

Манодж Кумар Бхарти, в свою очередь, отметил, что в этом году исполняется 25 лет с начала дипломатических отношений между Индией и Украиной, и за этот период между государствами был подписан ряд эффективных сделок во всех сферах взаимодействия. Сейчас же, по убеждению дипломата, самое время углубить это сотрудничество, ведь Индия для Украины является одним из крупнейшим иностранных партнеров. В подтверждение своих слов господин Посол привел отдельные показатели.

«В 2012-2014 годах Индия входила в тройку крупнейших стран-партнеров Украины, товарооборот между государствами составлял 3,3 млрд. долларов. В 2014-2015 годах из-за тяжелой ситуации в Украине цифра товарооборота упала до 1,8 млрд. долларов. Из этой суммы 1,4 млрд. долларов составлял экспорт Украины в Индию. В то же время, общая цифра торговли Украины с другими странами составляет 1 млрд. долларов», - отметил Манодж Кумар Бхарти. Следовательно подчеркнул, что Индия имеет огромный потенциал для инвестирования в украинскую экономику, даже в эти тяжелые для государства времена.

Касаясь перспектив сотрудничества в сфере аграрного бизнеса, господин Посол подчеркнул, что Индия нуждается в импорте бобовых культур. «Полтора миллиона человек в Индии потребляют различные виды бобовых дважды в день. Всех, с кем я общаюсь на эту тему в Украине, призываю производить и экспортировать в Индию то, что она потребляет. И я готов пригласить делегацию предпринимателей из Винниччины в Индию, чтобы показать, какие есть каналы импорта, какие именно виды бобовых ей нужны», - отметил дипломат. Одновременно с тем, он предложил рассмотреть возможность импорта в Индию и молочных продуктов, в частности сыров и сметаны.

Участники встречи обсудили также перспективы сотрудничества в образовательной сфере, прежде всего в вопросе повышения количества студентов из Индии, которые получают образование в Винницком национальном медицинском университете. Также Чрезвычайный и Полномочный Посол информировал о возможности получения украинскими учеными стипендии, которую предоставляет Правительство Индии в 66 различных отраслях.