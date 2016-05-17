Китайская компания запустит зерновой терминал в Николаевском порту

Китайская государственная компания COFCO Corporation, которая занимается производством и торговлей сельскохозяйственной продукцией и представлена в Украине дочерним предприятием COFCO Agri Ukraine, 19 мая запустит новый зерновой терминал в Николаевском морском порту, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, данный перевалочный комплекс является одной из крупнейших китайских инвестиций в экономику Украины.

По данным СМИ, стоимость проекта оценивается в 75 миллионов долларов. Мощность нового терминала – 2,5 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. COFCO Group – китайская государственная компания, один из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции. Компания владеет производственными мощностями в 29 странах мира. Продукция компании представлена в 140 странах мира. Годовой оборот продукции COFCO оценивается в 150 миллионов тонн.

В декабре 2015 года компания приобрела международную аграрную корпорацию Noble Agri.