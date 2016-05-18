Эксперты назвали причины подорожания гречки

Цена на гречневую крупу, которая в отдельных случаях достигает 45 гривень/килограмм, а в среднем составляет 32,28 гривни/килограмм, растет в связи с сокращением имеющихся запасов на складах до 5 тысяч тонн при прошлогоднем урожае 128 тысяч тонн, а также в связи с спекуляциями со стороны посредников и розничных продавцов, сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

"Как утверждают эксперты УАК, для панических настроений у рядовых потребителей нет причин - оживление роста цены в последний период вызвано двумя факторами: сокращением имеющихся запасов до 5 тысяч тонн по состоянию на 1 апреля 2016 года (что с учетом приближения конца маркетингового года трудно назвать странным) и спекуляции на рынке со стороны посредников и наценками торговых сетей", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что за последние пят лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тысяч тонн в 2015 году с 282 тысяч тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тысяч гектаров с 311 тысяч гектаров.

В УАК отметили, что в течение последних пяти лет Украина импортировала гречку в количестве 4,6-9,4 тысячи тонн, то есть в пределах 4% от общего годового производства этой культуры в нашей стране. В основном поставки осуществлялись из России. В 2015 году объем импорта сократился на четверть по сравнению с 2014 годом – до 5,95 тысячи тонн. Экспорт гречки из Украины в 2011-2015 годах не превышал 2 тысяч тонн в год.

Согласно сообщению, отдельные хозяйства начали наращивать площади под гречихой. Это связано с ростом цены на внутреннем рынке, а также с интересом иностранных покупателей. Кроме того, в некоторых регионах местные власти начали выплачивать производителям гречки дотации на гектар (500 гривень/гектар). На 13 мая посевы гречихи достигли 76 тысяч гектаров, что на 29% превышает аналогичный показатель на ту же дату прошлого года (54 тысячи гектаров), и составляет 59% от прогнозируемых площадей.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 13 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 6,6 миллиона гектаров, или 90% от прогнозной площади посева.

В Украине посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года ожидается в пределах 26,5 миллиона гектаров, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод прогнозирует, что зерновые культуры будут посеяны на 14,4 миллиона гектаров, что составит 54% в структуре посевных площадей.