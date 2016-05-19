Китайская компания запустила в Николаевском порту зерновой терминал

Китайская государственная компания COFCO Corporation, которая занимается производством и торговлей сельскохозяйственной продукцией и представлена в Украине дочерним предприятием COFCO Agri Ukraine, запустила в Николаевском морском порту новый зерновой терминал, объем инвестиций в который составил 75 миллиона долларов, сообщила пресс-служба компании.

"Китайская государственная корпорация инвестировала в реализацию проекта 75 миллионов долларов. Строительство продолжалось 20 месяцев - с августа 2014 по апрель 2016 года. Новый терминал стал одной из крупнейших китайских инвестиций в развитие украинского логистического потенциала", - говорится в сообщении.

Комплекс построен на базе причалов №№1 и 2 Николаевского морского порта. Общая мощность нового терминала составляет 2 миллиона тонн продукции в год. Он оснащен двумя силосами на 120 тысяч тонн и четырьмя – на 1,5 тысячи тонн. Терминал будут обслуживать 150 человек.

В комплекс также входят станции для разгрузки автомобильного (две ленты) и железнодорожного транспорта (две ленты на 8 вагонов), которые позволяют принимать до 10 тысяч тонн продукции в сутки. В состав терминала входят зерносушилка и зерноочистительная машина мощностью 50 тонн в час, судопогрузочная машина мощностью 1 тысяча тонн в час и скоростью загрузки до 20 тысяч тонн в сутки, а также лаборатория для проверки качества зерна.

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Справка УНИАН. COFCO Group – китайская государственная компания, один из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции. Компания владеет производственными мощностями в 29 странах мира. Продукция компании представлена в 140 странах мира. Годовой оборот продукции COFCO оценивается в 150 миллионов тонн.

В декабре 2015 года компания приобрела международную аграрную корпорацию Noble Agri.