Нашего поля ягода

Весенняя погода обещает хороший урожай ягод в нынешнем году. Даже немного больший, чем в прошлом году. По разным оценкам, Украина соберет более 130 тыс. тонн малины, клубники, смородины, голубики и крыжовника. Это - мягкие ягоды, самыми главными из которых в течение многих лет остаются клубника и земляника. На них приходится от 50 до 60% урожая. На втором и третьем месте – малина (около 20%) и смородина (приблизительно 15%). Если прибавить к мягким ягодам еще и черешню с вишней, то получим в этом году урожай в общей сложности порядка 190 тыс. тонн ягод.

Эксперты сетуют, что дать точный прогноз будущего урожая сложно. Кроме фермеров, ягодами занимается практически каждый, кто имеет приусадебный участок. И эта категория производителей вносит значительный вклад в ягодный рынок. По приблизительной оценке госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», на приусадебных участках выращивается до 90% всех ягод в Украине. Высокий спрос на домашние ягоды является характерной и отличительной чертой украинского рынка. Такие ягоды используются для собственного потребления и для продажи, к примеру, в ближайшем районном или областном центре. Фермерская же продукция найдет покупателя на централизованном рынке, в супермаркете, среди переработчиков (например, производителей йогуртов), и очень редко – за границей.

По данным «Укрпромвнешэкспертизы», в прошлом году экспорт ягод из Украины принес выручку на сумму 44,4 млн долл. На внешнем рынке мы продаем самые популярные у нас ягоды, а также не такие ходовые голубику, чернику и клюкву. Что касается импорта, то в прошлом году он составил почти 40 млн долл. Типичные представители заграничных ягод на наших столах – хурма и киви.

В пересчете на одного украинца количество выращенных в нашей стране ягод составит в этом году около 4,5 кг. Есть разные мнения насчет нормы потребления этой продукции. Но все сходятся в одном - в Украине пока выращивается недостаточно ягод.

Сладкая цена

Рост урожайности – а последние пять лет специалисты вообще называют «ягодным бумом» в Украине – безусловно, ведет к снижению цены. Руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман прогнозирует, что в разгар сезона клубнику можно будет купить в опте дешевле, чем по 20 грн/кг, а малину – не дороже 25-30 грн/кг.

Способствовать снижению цен будет и окончательная потеря российского рынка сбыта, что станет ощутимым только в текущем году. В основном эта проблема затронет производителей черешни, которая единственная среди всех ягод экспортировалась в значительных масштабах: на внешние рынки, по оценкам «АПК-Информ: овощи и фрукты», шло около 10% урожая и только в Россию. Раньше даже в условиях напряженных торговых отношений с РФ украинские производители умудрялись отправлять партии ягоды через Крым. Однако начавшаяся в сентябре товарная блокада полуострова лишила фермеров такой возможности. Так что в этом году на украинском рынке будет чуть больше черешни, а цена ее - чуть ниже.

Единственным неприятным для украинцев моментом мог бы стать высокий спрос на нашу ягоду со стороны ближайших соседей. Показательный пример – прошлогодний неурожай малины в Польше. Тогда спрос польских покупателей на нашу малину поднял у нас цены на эту ягоду почти в 2 раза. Но в этом году ничего подобного пока не предвидится, и украинские ягоды, как и прежде, поедут на экспорт в незначительных объемах.

Ягодный потенциал

Несмотря на ожидаемое снижение цены в этом году, ягоды все же останутся самой дорогой плодоовощной продукцией. По прогнозам экспертов, ягодники будут наращивать производство, но это не станет толчком для удешевления их продукции, скорее, будет стимулом для поиска выхода на внешние рынки.

Вряд ли нужно доказывать, что украинские ягоды самые вкусные. Однако мало кто из жителей соседних стран может убедиться в их высоких вкусовых качествах. Эксперт ягодного рынка, директор компании Organic Business Елена Дейнеко уверена, что почва и климат дают Украине все шансы войти в пятерку крупнейших производителей ягоды в Европе. Она утверждает, что европейцы уже достигли максимума в развитии ягодного рынка и не могут удовлетворить растущий спрос. К тому же ЕС не устанавливает никаких тарифных ограничений на импорт этой продукции из Украины.

Между тем, немногие фермеры в нашей стране пользуются так благоприятно сложившимися обстоятельствами. Ягоды – весьма привередливые культуры. Они очень быстро портятся и легко повреждаются, поэтому растить их нужно в непосредственной близости к рынку сбыта, а собирать - в считанные дни. Именно поэтому редко встречаются ягодные насаждения вдали от крупных городов или перерабатывающих комбинатов. Также редко встречаются большие поля ягод, потому что урожай может быть собран только вручную – в Украине пока нет других технологий, позволяющих при уборке не превратить труд садовода в пюре. К тому же даже хороший украинский климат не означает, что фермер застрахован от заморозков, которые, случись поздней весной, могут погубить весь урожай.

Наши производители потенциально могли бы выращивать больше ягод, чтобы отправлять их на экспорт, но для этого им нужно иметь доступ к холодильным мощностям, которых, по мнению эксперта государственного предприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Николая Мостовяка, в нашей стране недостаточно. Не замороженная или даже не охлажденная ягода доедет разве что до границы, а там, в лучших украинских традициях, может быть задержана и испортиться.

Но есть один сегмент украинского ягодного рынка, который работает исключительно на экспорт. Это - органические ягоды. Они пока еще слишком дорогие для нашего потребителя, но пользуются колоссальным спросом в Европе. Органические ягоды (или био-ягоды) выращиваются без использования химических удобрений и средств защиты растений. Ведущие здоровый образ жизни европейцы готовы платить за эти преимущества.

Сегодня производители био-ягод работают на хорошо подходящей украинской почве с 200% рентабельностью и даже не думают о контрактах в нашей стране.

«Продавать органическую ягоду в замороженном виде на экспорт гораздо выгоднее, чем даже в самые элитные магазины в Киеве. Потому что один магазин возьмет партию в пределах 100 кг, а одна партия на экспорт может составить 100 тонн», - отмечает один из основателей ягодного кооператива «Киевский» Олег Шубрат, который занимается выращиванием органической малины, клубники и ежевики.

По его словам, чтобы заняться выращиванием органических ягод, необходимо вложить в среднем 10 тыс. долл. на 1 га при оптимальном размере участка в 5 га. Специалисты не считают такие инвестиции заоблачными. Но нужно учесть, что подготовка земли к био-производству займет около 3 лет, за которые почва избавится от химических удобрений.

Учитывая высокий спрос на органическую ягоду и нехитрую, по уверениям самих участников рынка, организацию био-производства, Украина имеет все шансы нарастить промышленное производство ягод и, возможно, даже вступить в конкуренцию с Польшей. А пока будем наслаждаться самой вкусной ягодой в мире с домашних грядок.

Алина Зименко (УНИАН)