"Укрспирт" передадут Фонду госимущества для дальнейшей приватизации

Министерство аграрной политики и продовольствия до конца 2016 года передаст государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укспирт" Фонду государственного имущества для последующей приватизации, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"До конца года мы хотим выйти с конечным видением и передать Фонду госимущества государственное предприятие "Укрспирт", - сказал министр.

При этом, по плану Минагропрода, инвестор не сможет получить в собственность все предприятие, а только его часть.

"Продается 25-30% с условием возможности купить дополнительно 30-40%, но этот аукцион по покупке реализовывается только в случае, если инвестор выполняет инвестиционную программу, достигает финансовых показателей", - сказал Кутовой.

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Министр также отметил, что намерен прекратить практику, когда заводы "Укрспирта" простаивают.

"Они должны демонстрировать свою эффективность, а не так, как сегодня 5-7 предприятий работает, а все другие, которые даже могут работать, стоят. И это делается для того, чтобы та черная сторона этого дела имела большую цену. Все это понимают, на этом нужно поставить точку".