Руководителя "Аграрного фонда" отстранили из-за случаев хищения сахара

Исполняющий обязанности руководителя государственного специального бюджетного учреждения (ГСБУ) "Аграрный фонд" Олег Липовый отстранен от работы в связи со случаями воровства сахара со складов учреждения в крупных объемах, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"В государственном бюджетном учреждении на данный момент нет руководителя. Исполняющий обязанности руководителя господин Липовый в контексте событий, которые произошли, отстранен от своих обязанностей", - сказал министр.

Отвечая на реплику депутата от партии "Блок Петра Порошенко" Владимира Мельниченко, в которой он заявил о распространении информации о назначении на должность руководителя "Аграрного фонда" Александра Непочатова (бывший заместитель начальника отдела контроля и экономической безопасности предприятия по форвардным закупкам, публичного акционерного общества "Аграрный фонд"), министр отметил, что не уполномочен принимать кадровые решения по этому учреждению.

"Министр АПК не может назначать этих лиц, потому что компетенция по назначению этих лиц – это решение Кабинета министров. Кабинет министров примет соответствующее решение, после этого мы будем анализировать его эффективность", - сказал Кутовой.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года ранее исполнявший обязанности директора "Аграрного фонда" Олег Липовый заявлял о незаконном вывозе 30 тысяч тонн сахара (около 1,5 тысячи грузовиков, денежный эквивалент 300-420 миллионов гривень) с черкасского склада предприятия. По словам Липового, вывоз сахара осуществлялся на основании решения суда, в котором указанное складское помещение даже не фигурирует. Национальное антикоррупционное бюро задержало по этому делу заместителя прокурора Киевской области Александра Колесникова.

Представители профильной ассоциации "Укрцукор" в средине марта заявили, что реализация украденного со складов "Аграрного фонда" сахара по цене ниже рыночной разоряет производителей и может привести к дефициту этой продукции в 2017 году.