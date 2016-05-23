Фармконцерн Bayer предложил $62 миллиарда за ГМО-гиганта Monsanto

Вayer предложила по $122 за акцию Monsanto, что составляет премию в размере 37% по сравнению со стоимостью бумаг до того, как информация о слиянии появилась в СМИ, передает Би-би-си.

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Monsanto известна в первую очередь производством продуктов, содержащих ГМО, за что часто подвергается критике со стороны активистов.

Рыночная стоимость Bayer на данный момент составляет около $90 млрд. Это второй крупнейший производитель химических удобрений и средств для борьбы с вредителями.

Лидер в этой индустрии - швейцарская компания Syngenta. В прошлом году Monsanto пыталась купить Syngenta за $42 млрд. Однако швейцарская компания приняла предложение ChemChina, которая готова заплатить $43 млрд. В настоящее время сделка ожидает одобрения регуляторов.