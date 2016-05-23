Кабмин хочет получить от реорганизации или приватизации Госзембанка до 250 миллионов

Кабинет министров Украины рассчитывает, что запланированная на 2016 год реорганизация или приватизация «Государственного земельного банка Украины» («Госзембанка») принесет бюджету страны 200-250 млн грн, говорится в Плане приоритетных шагов правительства на 2016 год.

Согласно документу, соответствующая законодательная инициатива должна быть подготовлена Министерством аграрной политики и продовольствия до конца июня текущего года.

Справка УНИАН. Кабинет министров создал «Государственный земельный банк» в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

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«Госзембанк» начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.