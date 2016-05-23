Китайцы заинтересовались строительством зерноперерабатывающих заводов в Украине

Руководство китайского строительного подрядчика - "Аньхойской внешнеэкономической строительной корпорации" высказало заинтересованность в строительстве зерноперерабатывающих заводов на территории Украины, продукция которых будет экспортироваться в Китай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в рамках инвестиционной сессии Киевского экономического форума «Украина-Китай: Новый Шелковый путь» сообщил вице-президент "Аньхойской внешнеэкономической строительной корпорации" Чжан Чжунхуа.

«Сейчас между Китаем и Украиной развивается торговля зерном, но, учитывая взаимовыгодные интересы, может быть лучше прямо строить заводы по переработке зерна на территории Украины...Если есть желание, китайские компании, и не только мы, готовы оказать содействие", - подчеркнул Чжунхуа.

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Он также отметил, что реализация такой идеи выгодна с экономической точки зрения, так как Украина имеет дешевую рабочую силу по сравнению с Китаем, и при этом качественную.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Китай стал одним из крупнейших импортеров украинской кукурузы и ячменя. Больше всего украинской кукурузы ушло именно в Китай (18% экспорта, который в целом принес стране 3 млрд долл.). Кроме того, в Китай было поставлено 17,5% украинского экспорта ячменя, который принес стране в целом 768,8 млн долл. (на первом месте Саудовская Аравия с долей 52%).