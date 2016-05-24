Антимонопольный комитет расследует резкое подорожание гречки в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит расследование по факту стремительного подорожания гречневой крупы, которое может быть результатом сговора производителей, сообщила пресс-служба АМКУ.

«В комитете продолжается расследование по признакам совершения производителями крупы гречневой антиконкурентных согласованных действий (ч.3 ст.6 Закона «О защите экономической конкуренции»), открытое по факту стремительного и экономически необоснованного увеличения оптово-отпускных цен», - говорится в сообщении.

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Сейчас органы АМКУ привлекают субъектов хозяйствования к делу в качестве ответчиков. В случае подтверждения фактов наличия нарушений на участников рынка могут быть наложены штрафы в размере до 10% от дохода за предыдущий финансовый год.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов Украинской аграрной конфедерации, цена на гречневую крупу, которая в отдельных случаях достигает 45 грн/кг, а в среднем составляет 32,28 грн/кг, растет в связи с сокращением имеющихся запасов на складах до 5 тыс. тонн при прошлогоднем урожае 128 тыс. тонн, а также в связи с спекуляциями со стороны посредников и розничных продавцов.

За последние пят лет валовой сбор гречихи на зерно в стране уменьшился более чем вдвое - до 128 тыс. тонн в 2015 году с 282 тыс. тонн в 2011 году. Основной причиной этого стало сокращение посевных площадей под культурой в указанный период - до 133 тыс. га с 311 тыс. га.