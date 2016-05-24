Минэкономразвития сохранило прогноз сокращения сельхозпроизводства на 1%
В то же время, аналитики ожидают наращивания производства мяса и улучшения внутреннего потребительского спроса.
Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз сокращения сельскохозяйственного производства в Украине в первом полугодии 2016 года на уровне 1%.
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.
При этом в министерстве отметили, что главными негативными факторами для сельхозпроизводства в первом полугодии станут высокая конкуренция на внутреннем рынке, потеря рынков сбыта молочной продукции в странах СНГ, отмена специального режима НДС для сельхозпроизводителей, а также уменьшение площади посева озимых культур на 12,9%.
В то же время, аналитики Минэкономразвития ожидают наращивания производства мяса на экспортоориентированных предприятиях и улучшения внутреннего потребительского спроса.
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Как сообщал УНИАН, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2016 года сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В частности, сельскохозяйственные предприятия в отчетном периоде по сравнению с январем-апрелем 2015 года сократили производство на 1,6%, а население – на 1,8%.
В апреле по сравнению с мартом сельхозпроизводство выросло на 8,9%, а по сравнению с апрелем 2015 года сократилось на 1,7%.