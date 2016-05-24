В РФ уничтожат 12 тонн украинской клубники, которую везли под видом сербской

В РФ уничтожат партию украинской клубники, которую пытались ввезти из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сообщается, что партию свежей клубники Россельхознадзор по Тверской и Псковской областям запретил ввозить в результате "карантинного фитосанитарного контроля" на фитосанитарном контрольном посту Долосцы (Псковская область) 23 мая.

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"Эта партия ввозилась из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, в котором местом происхождения товара была заявлена Республика Сербия. При проведении досмотра груза на упаковке товара выявлены многочисленные следы срыва этикеток, а также фрагменты этикеток с информацией о происхождении товара – Украина", - говорится в сообщении.

В документах указано, что экспортером груза является ИП Жмачинский В. Ю., Республика Беларусь, г. Минск, заявленное место разгрузки - оккупированный Симферополь.

Сейчас, согласно законодательству РФ, партию клубники уничтожат.

Как известно, в конце 2015 года Россия запретила импорт украинской свинины, а с 1 января 2016 года - ввоз из Турции ряда фруктов и овощей.