Минагропрод намерен вывести украинские фрукты и ягоды на китайский рынок

Об этом в ходе презентации Украинского саммита Великого шелкового пути сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владислава Рутицкая.

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"Мы сейчас упорно работаем над вопросом, который касается фруктов и ягод. Это касается возможности доступа наших производителей на китайский рынок", - сказала она.

Рутицкая также добавила, что Украина в прошлом году существенно нарастила объем экспорта аграрной продукции в Китай.

"2015 год отличился тем, что у нас очень вырос экспорт в Китай. Рост сельскохозяйственного экспорта был приблизительно в два раза и составил коло 1,3 млрд долл.", - сказала Рутицкая, отметив, что основную массу экспорта составили зерновые.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, украинские аграрии в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016) поставят на внешние рынки 39,9 млн тонн зерновых, в частности 15,6 млн тонн пшеницы, 4,3 млн тонн ячменя и 19,5 млн тонн кукурузы.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.