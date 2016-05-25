Кабмин взялся за "налоговых белочек": ограничил перечень оснований для осмотра товаров на таможнях

Кабинет министров Украины на своем заседании 25 мая принял постановление, ограничивающее перечень оснований для осмотра товаров на таможнях, позволяющее упразднить так называемых «налоговых белочек», которые осуществляют давление на экспортеров орехов и сельскохозяйственной продукции.

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Представляя проект постановления, вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что правительство проанализировало всю цепочку экспорта орехов из Украины и выяснило, что проблема с экспортом касается не только орехов, но и целого ряда сельскохозяйственной продукции, которая выращивается населением.

«Принятие постановления позволит избежать недостаточно обоснованных решений о проведении осмотра товаров и транспортных средств, что предотвратит недобросовестное отношение к отечественным экспортерам и будет способствовать росту экспорта», - сказал Кубив.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "ореховая мафия" внедрилась с помощью государственных институтов.

"То, что мы сейчас услышали по орехам, это уже не "белочки", это чистый рэкет. Чистый, который внедрился с помощью государственных институтов. Я считаю, что даже такое явление недопустимо в любом нормальном, цивилизованном обществе. Это надо нажать на бизнес, создать ему проблемы, а затем получить взятку и отпустить. Это рэкет, чистый рэкет. Я считаю, что их всех надо отправить назад в прошлое. Все правоохранительные органы будут четко под контролем, и мы будем мониторить выполнение этого постановления", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Министерству юстиции подготовить к следующему заседанию правительства постановление, принятие которого исключит возможности для злоупотреблений правоохранительных структур в ходе проверок предприятий ореховой отрасли и их продукции.

Украинские производители и экспортеры орехов неоднократно заявляли о проблемах в работе с силовыми ведомствами, в частности, о несанкционированных проверках, обысках, изъятиях продукции и простоях грузов на таможне, которые приводят к существенным убыткам.