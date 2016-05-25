В Сумскую область вернулась африканская чума свиней

Ветеринары Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировали новую вспышку смертельного вирусного заболевания животных, африканской чумы свиней (АЧС), которая произошла в двух подсобных хозяйствах в селе Могрица Сумского района, говорится в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы.

"23 мая 2016 года в двух личных подсобных хозяйствах с. Могрица (Сумской район, Сумская область) зарегистрировано заболевание 3 голов свиней2, - говорится в сообщении.

Диагноз установлен по результатам исследования тканей погибших животных. В данный момент районная администрация определяет границы карантинной зоны, а в очаге заболевания специалисты проводят меры по локализации и недопущению распространения вируса.

Как уточнили в Госпродпотребслужбе, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 9 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской и Одесской областях – по три, в Житомирской, Кировоградской и Хмельницкой – по одной.

По состоянию на 24 мая осталось два неблагополучных пункта по АЧС в Хмельницкой и Киевской (вспышка случилась в 2015 году) областях. В 2015 году на территории Сумской области зарегистрировано 6 случаев заболевания АЧС.

Читайте такжеВ Хмельницкой области зафиксировали первую вспышку чумы свиней

Как сообщал УНИАН, в 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом в дикой природе произошло 5 вспышек.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.