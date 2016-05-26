Нацбанк озвучил прогноз по инфляции и назвал ключевой фактор ценовой стабильности

Национальный банк Украины считает достижимой цель по инфляции на уровне 12% плюс-минус 3 процентных пункта на конец 2016 года, при этом ключевым фактором для достижения ценовой стабильности в Украине НБУ назвал продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщили в Национальном банке Украины, в этом контексте важным фактором является решительность правительства в продолжении реформ, а также поддержка его со стороны Верховной Рады.

Также регулятор сохранил свой прогноз по инфляции на 2017 год на уровне 8% плюс-минус 2 процентных пункта.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.