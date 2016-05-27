Россия собирается продлить продуктовое эмбарго до конца 2017 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Я поручил подготовить предложения по продлению ответных мер не на год, а до конца 2017 года. Будет, соответственно, подготовлено обращение к президенту и оформляющее необходимые решения постановление правительства», - сказал Медведев.

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По его словам, российские производители неоднократно выступали за сохранение продовольственного эмбарго на аграрные товары и сельхозтовары из стран, которые ввели санкции против РФ или впоследствии к ним присоединились.

Медведев заявил, что те, кто занимается сельскохозяйственным бизнесом, агропромом, получат более длительный и более дальний горизонт планирования своих инвестиций.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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Позже президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции ЕС против РФ.

13 августа РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.