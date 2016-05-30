Украинские садоводы просят власть срочно принять меры для спасения отрасли

Ассоциация украинских садоводов и ягодников «Укрсадпром» просит власти внедрить государственную поддержку отрасли садоводства, ягодничества и рассадничества, чтобы компенсировать негативные последствия закрытия российского рынка.

Соответствующее обращение содержится в открытом письме ассоциации президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров.

Читайте такжеНашего поля ягода «Ассоциация «Укрсадпром» обращается к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, другим государственным органам и деятелям с требованием срочного принятия мер по поддержке отрасли, а именно: внедрения государственной поддержки садоводства, ягодничества и рассадничества», - говорится в сообщении.

Садоводы также призвали власти утвердить политику поддержки реализации и продвижения плодовой и ягодной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Согласно тексту письма, прекращение торговых отношений с Россией негативно отразилось на реализации яблок, груш и айвы, 96% экспорта которых уходило в РФ. Закрытие этого рынка привело к сокращению экспорта этих фруктов в 5 раз.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году украинские производители из-за блокады Крыма потеряли возможность поставлять ягоды и фрукты в Россию, которая долгое время была основным рынком сбыта для них. В связи с этим эксперты ожидают снижения цен на плоды и ягоды в этом сезоне.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено увеличить объем экспорта украинской аграрной продукции в Китай, а также обеспечить выход на китайский рынок отечественных производителей ягод и фруктов.