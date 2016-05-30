Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта шоколада из России

Украина по жалобе ассоциации “Укркондпром”, в которую входят кондитерская корпорация Roshen, Харьковская бисквитная фабрика, кондитерская фабрика “Харьковчанка” и компания “Полтавакондитер”, начала антидемпинговое расследование против России в отношении импорта шоколада и какаосодержащих продуктов по заниженным ценам в 2012-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете “Урядовий кур’єр”.

Читайте такжеУкраинские кондитеры подсчитали потери от блокирования Россией транзита в АзиюСогласно сообщению, в 2014 году экспортные цены российской кондитерской продукции были ниже, чем на внутреннем российском рынке, а в Украине в это же время объемы производства аналогичной продукции сократились на 36%, что требует защиты национального товаропроизводителя.

Проведение расследования поручено Министерству экономического развития и торговли, которое в течение 30 дней будет принимать письменные комментарии от заинтересованных сторон.

Как сообщал УНИАН, Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации по антидемпинговой практике в начале мая потребовала от стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Армению, Казахстан и Кыргызстан, отменить антидемпинговые меры в отношении украинских прутков и стальных труб, а также прекратить расследование в отношении ферросиликомарганца.

На данный момент Украина проводит семь антидемпинговых расследований в отношении России с перспективой введения защитных мер в виде таможенных пошлин.