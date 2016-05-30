Украинские яблоки в этом году подешевели втрое

Оптовые цены украинских яблок в конце мая являются самыми низкими за последние шесть лет и колеблются в пределах 4-9 гривни/килограмм, что в три раза дешевле, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

"На сегодняшний день украинские садоводы вынуждены отгружать яблоко по рекордно низким ценам за последние 6 лет. Реализация основных объемов яблок сегодня ведется в пределах 4-9 гривни/килограмм (0,14-0,32 евро/кг), в то время как годом ранее данная продукция в Украине предлагалась в среднем в 3 раза дороже", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, в этом сезоне (июль 2015 – июнь 2016) на украинском рынке наблюдается избыток предложения яблок местного производства. В 2015 году украинские садоводы собрали второй по величине урожай яблок с 2010 года, тогда как экспорт в текущем сезоне из Украины упал до минимальных показателей за всю историю независимости страны.

В пресс-службе отметили, что снизить цены украинские садоводы вынуждены даже при том, что объем импорта яблок в Украину в этом сезоне один из самых низких за последние 10 лет. По данным "АПК-Информ: овощи и фрукты", с июля 2015 года по апрель 2016 года украинские импортеры закупили 17,1 тысячи тонн яблок, что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период сезона-2014/2015.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, валовой сбор плодов и ягод в Украине в прошлом году по сравнению с 2014 годом вырос на 7,2% и составил 2,14 миллиона тонн.

Ассоциация украинских садоводов и ягодников "Укрсадпром" просит власти внедрить государственную поддержку отрасли садоводства, ягодничества и рассадничества, чтобы компенсировать негативные последствия закрытия российского рынка, куда до начала блокады Крыма и продовольственного эмбарго поставлялось более 90% экспорта плодоягодной продукции.

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено увеличить объем экспорта украинской аграрной продукции в Китай, а также обеспечить выход на китайский рынок отечественных производителей ягод и фруктов.