Арабские Эмираты запретили ввоз в страну украинской сельхозпродукции

Министерство окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в конце апреля запретило ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции и пока не дало официальные разъяснения по данному решению, сообщила пресс-служба украинского Центра исследований и сертификации халяль «Альраид», чья аккредитация на проведение сертификации была ранее аннулирована ОАЭ.

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«В конце апреля 2016 года без каких-либо разъяснений ОАЭ запретили ввоз какой-либо продукции из Украины, как имеющей сертификацию на соответствие требованиям шариата - халяль, так и не нуждающейся в подобной сертификации», - говорится в сообщении.

Украинский Центр «Альраид» обратился с официальными просьбами о разъяснении причин подобного решения к Министерству окружающей среды и воды ОАЭ, а также в украинские министерства и ведомства, в компетенцию которых входят вопросы внешнеэкономических и торговых связей, в том числе и в Министерство иностранных дел, однако пресс-служба отметила, что за прошедший месяц ответы получены не были.

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В сообщении указывается, что в общей структуре халяль-сертифицированной продукции украинских производителей доля поставляемых в ОАЭ товаров не является существенной, а значит запрет не приведет к большим потерям отечественных производителей. В то же время, данный рынок является очень перспективным. «Потребление продуктов питания в ОАЭ на душу населения является крупнейшим в регионе, а общий объем импорта сельскохозяйственной продукции каждый год увеличивается, и, по прогнозам экспертов, к 2020 году достигнет 53,1 млрд долл.», - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины призывает заинтересованных экспортеров предоставить свои вопросы к торговой политике Объединенных Арабских Эмиратов перед ее обзором во Всемирной торговой организации 1-3 июня.

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Минэкономразвития подготовило письменные вопросы от Украины относительно процедуры аккредитации центров для получения права сертификации продуктов (халяль) и обеспечения возможности их экспорта в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Украина выразила обеспокоенность по поводу аннулирования аккредитации Центра исследования и сертификации "Альраид" и непризнания выданных им сертификатов халяль.

29 февраля Украина получила от Министерства окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов разрешение на поставки говядины, баранины и курятины. Кроме того, Украина ведет переговоры о получении разрешения на экспорт в ОАЭ молочных продуктов, рыбы и яиц.

По данным Минагропрода, в 2015 году структура экспорта сельхозпродукции Украины выглядела следующим образом: на Азию приходилось 47% поставок, на ЕС – 26%, на Африку – 13%, на СНГ – 11% (включая Россию – около 2%), на другие страны – 3%.