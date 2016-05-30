Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 14%

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-апреле 2016 года выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 9%, а животноводческой – на 25%.

В апреле по сравнению с мартом совокупные расходы на производство сельскохозяйственной продукции выросли на 1%. Затраты на производство растениеводческой продукции увеличились на 1%, а животноводческой – на 2%.

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Также сообщается, что затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в апреле по сравнению с мартом снизились на 2%, а за четыре месяца по сравнению с январем-апрелем 2015 года – увеличились на 1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом.