В Госпродпотребслужбе объяснили, почему ОАЭ запретили ввоз продукции из Украины

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) временно приостановили экспорт пищевой продукции из Украины в связи с прекращением сертификации украинского халяльного центра, который ранее имел право выдавать сертификаты халяль на нашу продукцию.

Об этом Delo.UA сообщили в Госпродпотребслужбе.

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"Вопрос восстановления сертификации украинского халяльного центра находится на личном контроле Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового и председателя Госпродпотребслужбы Украины Владимира Лапы. Этой теме было уделено особое внимание во время встречи украинской делегации с новым Делегатом Объединенных Арабских Эмиратов господином Алем Кассими", — сообщают в ведомстве.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что между компетентными органами Украины и ОАЭ и дальше будут продолжаться переговоры относительно процедуры сертификации украинских халяльных центров соответствующим компетентным органом Объединенных Арабских Эмиратов ESMA.

Процедура сертификации халяльных центров в среднем длится до года. О результатах переговоров Госпродпотребслужба обещает проинформировать дополнительно.

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"Вопрос не связан с качеством отечественной пищевой продукции: наша продукция безопасна и соответствует требованиям международных партнеров, о чем свидетельствует значительное диверсификация мировых рынков. В данном случае проблема заключается во внутренних процедурах определения полномочий сертификационных центров халяль Объединенными Арабскими Эмиратами", — подчеркнул председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Как сообщал УНИАН, Министерство окружающей среды и воды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в конце апреля запретило ввоз в страну украинской сельскохозяйственной продукции.

Согласно данным Госстата, по итогам первого квартала 2016 года Украина экспортировала в ОАЭ продукции на общую сумму в $56 млн, что на четверть меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.