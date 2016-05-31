Египет может разрешить поставки украинской говядины

Египет рассматривает проект ветеринарного сертификата, который предоставит украинским производителям разрешение на поставку охлажденной и замороженной бескостной говядины в эту страну.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Украинская сторона направила на рассмотрение своих египетских коллег проект ветеринарного сертификата на охлажденную и замороженную бескостную говядину", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе украинские аграрные предприятия получили разрешения на экспорт курятины в Египет. Квота на поставки составляет 12 тысяч тонн. Египет в 2015 году был вторым после Китая импортером украинской сельскохозяйственной продукции.