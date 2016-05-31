Украина побила собственный рекорд по экспорту зерна

Украинские аграрии с начала 2015-2016 маркетингового года (МГ, июль 2015 – июнь 2016) экспортировали 36,5 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,5 млн тонн, кукурузы – 16,4 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн и других зерновых - 216 тыс. тонн.

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Кроме того, погружено на суда еще 324 тыс. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерна по итогам текущего МГ более 36 млн тонн. Эксперты считают, что объем экспорта может достичь 39,9 млн тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 млн тонн, что являлось рекордным показателем за последние годы.