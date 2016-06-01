Россия решила частично смягчить продуктовое эмбарго

Российское правительство решило смягчить продуктовое эмбарго. В Россию можно будет ввозить мясо крупного рогатого скота и птицы, а также свежие и сушеные овощи, предназначенные для производства детского питания, сообщает Би-би-си со ссылкой на постановление, опубликованное на интернет-портале правовой информации.

"Министерство сельского хозяйства России должно подтвердить целевой характер ввоза продуктов, а для этого ему необходимо разработать порядок подтверждения целевого ввоза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце мая премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он поручил подготовить предложения по продлению запрета на импорт продукции из стран, которые ввели санкции против России из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Причем запрет будет введен не на год, а сразу до конца 2017 года.

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До этого о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Страны Запада ввели в основном финансовые санкции против некоторых россиян и российских компаний, причастных к аннексии Крыма и военных действий на Донбассе.

Россия с августа 2014 года запретила импорт продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Постепенно санкции были расширены на другие страны, присоединившихся к санциям относительно России, включая Албанию, Черногорию и Украину.