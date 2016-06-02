ЮАР предложила Украине поставлять свинину

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила официальное письмо от посольства Украины в Южно-Африканской Республике с предложением поставлять свинину на рынок ЮАР, сообщила пресс-служба Ассоциации свиноводов Украины со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу.

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Как сообщал УНИАН, производители свинины в Украине многократно заявляли о снижении рентабельности бизнеса в связи с низкими ценами на их продукцию. Снижение цен вызвано ростом предложения ввиду запрета экспорта в Россию, а также низкой покупательной способностью украинцев. Кроме того, отрасль переживает эпидемию крайне опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней. В связи с этим свиноводы ищут новые рынки сбыта, наиболее перспективными направлениями эксперты считают Азию и Африку.