Гройсман рассказал депутатам о своем видении рынка земли в Украине

Вопросы введения в Украине рынка земли должны быть решены в Верховной Раде, поскольку именно парламент определяет политику государства в земельной сфере как в части существования моратория на продажу земель, так и в части введения механизмов купли-продажи земли. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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«Мораторий (на продажу земель - УНИАН) действует до конца 2016 года. И далее это вопрос Верховной Рады, какое решение будут принимать в 2017 году, - сказал Гройсман. - Но никакого решения по земле быть не может, пока мы не поймем все нюансы с землей. Надо определить закон по обороту земель и далее определяться, что делать дальше. Этот вопрос очень чувствительный».

Ранее Гройсман допускал, что мораторий на продажу земли может быть продлен после 1 января 2017 года. Он отмечал, что сейчас в Украине есть много распаеванной земли, есть земли людей, которые были хозяевами земли, но умерли. И в этом сегменте необходимо тоже навести порядок.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Введение полноценного рынка земли является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Кроме того, на необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли не раз настаивал президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем, Украина до сих пор не располагает необходимой законодательной базой для полноценного функционирования рынка земли, а также сформированным кадастром земель.

В конце февраля на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил продать на открытом аукционе 1 млн га государственной земли, находящейся в теневом или коррумпированном обороте. Всего в Украине насчитывается порядка 10 млн га государственных земель.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.