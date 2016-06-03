Гослесагентство обсудило сотрудничество с международными донорами

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялась встреча с представителями международных доноров. В ней приняли участие первый заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич, специалисты Представительства Европейского Союза в Украине, Представительства Мирового банка в Украине, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и другие.

Во время совещания Юшкевич проинформировала об основных проблемных вопросах лесной отрасли и возможных путях их решения с помощью международных доноров, сообщает пресс-служба Гослесагентства.

В частности, она, прежде всего, остановилась на вопросе совершенствования системы финансово-экономического обеспечения ведения лесного и охотничьего хозяйства.

«В Украине достаточно неравномерна лесистость территорий, и, соответственно, существует различная обеспеченность лесными ресурсами. Поэтому важным вопросом является разработка механизма по обеспечению финансирования юго-восточного региона. Этот регион мало залесненный и требует дополнительного финансирования для покрытия расходов на ведение лесного хозяйства. Привлечения международных доноров к разработке такого механизма является очень важным, чтобы выбрать лучшую систему финансирования», - отметила Юшкевич.

Заместитель председателя Гослесагентства также обратила внимание на необходимость совершенствования законодательной базы: «Необходимо разработать предложения законодательных актов, регулирующих ведение лесного хозяйства. И в этих предложениях нужно предусмотреть как механизм финансирования, так и механизм отграничения хозяйственной функции от реализации функций государства».

Юшкевич подчеркнула, что Гослесагентство заинтересовано в юридической поддержке со стороны международных организаций, ведь также необходимо разработать ряд других документов, в частности, государственных стандартов, правил, отвечающих современным требованиям и европейской практике.

Кроме того, первый заместитель главы ведомства обозначила пути решения проблемы теневого рынка древесины: «Преодолеть такое явление возможно путем комплексного внесения изменений в законодательство и внедрением единого электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей. Эта система обеспечивает точный учет лесных ресурсов в online режиме за счет маркировки древесины специальными бирками со штрих-кодом и применения мобильных электронных устройств при осуществлении учетных операций в лесных условиях. Система позволяет вести электронный учет по приему, перемещению, инвентаризации и реализации древесины».

Она подчеркнула, что на сегодня электронный учет распространяется на предприятия Гослесагентства, которым подчиняется 73% всех лесов в Украине, а 27% - другим лесопользователям. «Мы заинтересованы в поддержке международными донорами этого проекта, дальнейшем совершенствовании электронной базы и содействию ее введение для всех постоянных лесопользователей», - подчеркнула Юшкевич.

По ее словам, параллельно с введением четкого механизма учета, заготовки и реализации древесины нужно усиливать ответственность за использование незаконно добытых лесоматериалов. Такой комплекс мер будет способствовать значительному ограничению теневого рынка.

«Понимая, что основными функциями леса являются экологическая и природозащитная, уместно ввести пилотные проекты по созданию базовых питомников в каждой природной зоне с современной техникой лесовыращивания. Параллельно с этим нужно организовывать проекты для разработки механизма защиты и борьбы с вредителями, комплексной современной противопожарной базы с привлечением международных специалистов. Используя европейский опыт, нужно активнее переходить от химических средств борьбы с вредителями к биологическим, которые являются более эффективными и не наносят вред лесным насаждениям. Если мы будем иметь здоровый лес, то будет меньше санитарных рубок», - отметила чиновник.

Как сообщила Юшкевич, для понимания того, какие мероприятия необходимо осуществлять и на какой территории, нужно провести учет лесов, определить их природное, хозяйственное состояние и правовой режим. Последний учет всех лесов Украины проводился еще в 1996 году, а в лесах Гослесагентства - в 2010 году.

Также она остановилась на вопросе ведения охотничьего хозяйства, ведь оно является неотъемлемым компонентом лесной отрасли. «Это направление необходимо совершенствовать и развивать. Прежде всего необходимо создать охотничью службу с использованием опыта польских коллег», - сказала Юшкевич.

Во время встречи руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж поднял вопрос действия моратория на экспорт лесоматериалов необработанных, отметив, что его введение противоречит международным обязательствам Украины. Обсуждая проекты законодательных изменений, которые должны урегулировать этот вопрос, он подчеркнул, что введение единого электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей и электронной выписки сертификатов происхождения является чрезвычайно важным и необходимым шагом. Однако, возможно введение двухуровневых аукционов продажи древесины, по его словам, будет нарушать принцип равноправия для участников рынка.

Юшкевич отметила, что до решения вопроса моратория необходимо подходить комплексно. «Мы должны думать также о развитии отечественной деревообрабатывающей отрасли, обеспечения ее сырьем. Действующие условия реализации необработанной древесины устаревшие. В Гослесагентстве был разработан новый порядок. Мы готовы его обсуждать и поэтапно вводить», - отметила она.

Участники встречи высказали свое видение поддержки лесной отрасли. По результатам было решено провести дополнительную встречу с экспертами проекта, направленного на реализацию Единой комплексной стратегии развития сельского хозяйства и сельских территорий на 2015-2020 годы.