Половина всего украинского экспорта пшеницы пришлась на ЕС

Украина в текущем маркетинговом году (1 июля 2015 года - 30 июня 2016 года) поставила половину всего импорта пшеницы в Европейский Союз - 1,6 миллиона тонн, а также полностью использовала квоту беспошлинных поставок пшеницы в ЕС на 2016 год на уровне 950 тысяч тонн.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

"По актуализированным данным наших партнеров в Гендиректорате ЕК Агри, в текущем маркетинговом году, который начался 1 июля 2015 и продлится до 30 июня этого года, Украина является крупнейшим импортером пшеницы в ЕС. Уже ввезено 1,637 миллиона тонн, или 49% от общего объема импорта в ЕС, по этому показателю мы опередили США, Канаду и РФ вместе взятых", - написала она.

Также Микольская отметила, что использование квоты не означает прекращения поставок пшеницы в ЕС.

“Объем годовой квоты в рамках УВЗСТ (углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли - УНИАН) в размере 950 тыс. тонн является использованным. В то же время, и это очень важно (!!), это не значит, что наш экспорт пшеницы в ЕС останавливается. Поставки будут продолжены как в рамках глобальной квоты ЕС на зерновые, так и вне квот”, - подчеркнула торговый представитель.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2015-2016 маркетингового года (МГ, июль 2015 – июнь 2016) экспортировали 36,5 миллиона тонн зерновых.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерна по итогам текущего МГ более 36 миллионов тонн. Эксперты считают, что объем экспорта может достичь 39,9 миллиона тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 миллиона тонн.