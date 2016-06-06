Производители французских вин подняли цены на свою продукцию

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Liv-ex, ведущие производители подняли цены на свою продукцию в последние недели, причем наиболее крупные производители повысили стоимость марочных вин на 32-35%, передает РБК. Еще в середине мая винодельческие компании предлагали свою продукцию на 19% дороже 2014 года.

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Издание указывает, что вина 2015 урожая года могут быть лучшими за 5-6 лет. Июнь и июль были очень жаркими, в августе шли дожди, а при сборе урожая дни были солнечными. Все это должно было положительно сказаться на качестве винограда. Об этом говорят и сами производители, которые обещают, что их продукция будет лучшей за последние годы.

В результате стоимость вина Chateau Canon выросла до 60 евро за бутылку, что на 55,8% дороже, чем бутылка напитка из урожая 2014 года. Этой же цены достигли вина от Chateau Smith Haut Lafitte и Clinet. Выше 55 евро просят за бутылку Chateau Canon La Gaffeliere и Chateau Leoville Poyferre.

Как указывает Bloomberg, производители французских вин были вынуждены значительно снизить цены на свою продукцию в 2011-2013 годах, когда урожаи оставляли желать лучшего. По данным Liv-ex, вино этих годов до сих пор лежит на складе и не пользуется большим спросом.