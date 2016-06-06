Минагропрод хочет экспортировать украинское мясо в ЮАР, Анголу и Гану

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в июне организует торговые миссии в Южно-Африканскую Республику, Анголу и Гану для продвижения на рынках этих стран мясной продукции из Украины, сообщила пресс-служба Минагропрода.

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«В июне запланировано организовать торговые миссии в ЮАР, Анголу и Гану», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее Украина отправила делегацию с аналогичной миссией в Южную Корею.

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Как сообщал УНИАН, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила официальное письмо от посольства Украины в Южно-Африканской Республике с предложением поставлять свинину на рынок этой страны.

Производители свинины в Украине многократно заявляли о снижении рентабельности бизнеса в связи с низкими ценами на их продукцию. Снижение цен вызвано ростом предложения в результате запрета экспорта в Россию, а также низкой покупательной способностью украинцев. Кроме того, отрасль переживает эпидемию крайне опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней. В связи с этим свиноводы ищут новые рынки сбыта. Наиболее перспективными направлениями эксперты считают Азию и Африку.