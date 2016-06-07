ГПУ инициирует процедуру заочного осуждения за растрату руководства ГПЗКУ времен Януковича

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины .

Отмечается, что по результатам досудебного расследования бывшим руководителям государственного предприятия инкриминируется «растрата средств корпорации на сумму свыше 177 млн грн».

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«Собранными доказательствами установлено, что указанные должностные лица совместно с руководителем страховой компании с целью растраты средств заключили фиктивный договор страхования зерновых, по условиям которого на счета страховой компании безосновательно перечислены денежные средства на указанную сумму»,- говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркивают, что подозреваемые уклонились от следствия и суда, в связи с чем были объявлены в международный розыск. Поэтому ведомство инициирует привлечение указанных лиц к уголовной ответственности путем применения процедуры специального досудебного расследования и специального судебного производства. То есть, предполагается возможность рассмотрения обвинительного акта при отсутствии обвиняемых, защита прав и интересов которых осуществляется защитниками.

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В сообщении сказано, что в ходе следствия с целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на недвижимое и движимое имущество бывших высоких чиновников, корпоративные права в уставных капиталах предприятий. Кроме того, ПАО «ГПЗКУ» к обвиняемым заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.