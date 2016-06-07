Украина и Молдова договариваются об устранении барьеров во взаимной торговле

Украина и Молдова продолжат работу по устранению барьеров во взаимной торговле, возникших по инициативе молдавской стороны в апреле текущего года, когда Кишинев ввел до конца 2016 года квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установил пошлины на импорт, который будет превышать установленные квоты.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках встречи первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива с министром экономики Республики Молдова Октавианом Калмыком.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы украинско-молдавского сотрудничества, пути урегулирования торговых барьеров, урегулирования прав собственности Молдовы на объекты в Украине, а также права собственности Украины на часть буферного гидроузла Днестровского гидроэнергетического комплекса", - сообщили в Минэкономразвития.

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Украинская сторона, как подчеркнули в министерстве, выразила обеспокоенность действиями Молдовы, которые "фактически приостанавливают украинский экспорт в Молдову по отдельным группам товаров". "К нам поступает много обращений украинских экспортеров с жалобами на установленные Молдовой ограничения. Нам очень важно сейчас, чтобы развитие наших торговых отношений имело положительные тенденции, а диалог - конструктивный тон", - цитирует пресс-служба Кубива.

В свою очередь представители правительства Молдовы подчеркнули, что Кишинев не намерен усугублять ситуацию и не планирует продлевать решение о введении квот, действие которого заканчивается в декабре текущего года. "Стороны согласовали алгоритм дальнейших действий, договорились максимально активизировать диалог и провести необходимые экспертные консультации по актуальным вопросам", - сообщили в Минэкономразвития.

Ранее Украина заявила о недопустимости действий Молдовы по ограничению взаимной торговли, назвала их нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО), а также сообщила о готовности ввести ответные меры и тоже ограничить беспошлинный импорт молочной и мясной продукции из Молдовы.