Гройсман обещает аграриям больше денег

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал экономический блок правительства продумать возможности дополнительного финансирования аграрных хозяйств, в первую очередь, малых и средних фермерских хозяйств, за счет бюджетных средств. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

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«При формировании бюджета на 2017 год и пересмотре бюджета на 2016 год мы должны предусмотреть уровень поддержки аграриев», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что средства должны идти на развитие агросектора, а существенный потенциал для такого развития сконцентрирован в сфере переработки сельхозпродукции, а также в сфере строительства сельскохозяйственной техники.

«Мы сегодня производим единицы сельхозтехники, а нам нужны десятки тысяч единиц сельхозтехники, - сказал Гройсман. - Мы - лидеры по аграрному экспорту. Но мы должны не только экспортировать зерно, но и перерабатывать продукцию».

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Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой сообщил, что Минагропрод и Министерство финансов уже прорабатывают вопрос выделения дополнительных бюджетных ресурсов на программы поддержки аграрных предприятий, включая поддержку малых и средних фермерских хозяйств и компенсационные выплаты по кредитам. По данным Минагропрода, речь идет о порядка 450 млн грн. Однако по информации ряда источников в отрасли, эта сумма, в случае наличия ресурсов, может быть увеличена до 600 млн грн.

Государственный бюджет на 2016 год предусматривает 300 млн грн на программу компенсации процентов по кредитам, а также 50 млн грн на поддержку животноводства. В конце прошлого года, приняв изменения в Налоговый кодекс, Верховная Рада частично отменила налоговую льготу для агропредприятий – спецрежим НДС, которым они пользовались с 1990-х годов и который давал им возможность сохранять весь начисленный НДС на счетах предприятий. Сейчас все аграрии платят в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. По договоренности с МВФ эта льгота будет полностью отменена с 2017 года. Аграрии неоднократно заявляли, что прямая господдержка несет в себе коррупционные риски, и призывали Кабмин вернуть действовавшие ранее льготы по НДС.