В Черновицкой области зафиксировали чуму свиней: в трех селах объявлен карантин

В селах Должок, Малиновка и Берестя Новоселицкого района Черновицкой области объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Лазарь Фиалковский.

Он отметил, что после того, как из Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторному делу и ветсанэкспертизе поступило подтверждение вспышки АЧС, в пгт Новоселица состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации. Она признала зоной защиты три села - Должок, Малиновку и Берестя. Неблагополучным пунктом является первое из них, где в фермерском хозяйстве «Дружба народов» и возникло заболевание.

По его данным, в этом хозяйстве содержится 700 свиней, из которых погибли уже более 50. Наложены карантинные ограничения. Определена и зона надзора радиусом 50 километров.

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«При въезде на территорию фермерского хозяйства установлен карантинный полицейско-ветеринарный пост, два дезбарьера со шлагбаумами и освещением в ночное время. Свиноферма находится за пределами села, поголовье уничтожается и утилизируется в скотомогильнике, который расположен в пяти километрах от очага заболевания. Ветеринары также осуществляют осмотр свиней в частных хозяйствах крестьян. Рекомендуем не покупать подозрительную свинину по сниженным ценам и без сопроводительных документов», - добавил Фиалковский.

Также он напомнил, что при АЧС смертность животных составляет 90-100 процентов. Человеку это заболевание не грозит.

Как ранее сообщал УНИАН, в селе Должок Черновицкой области в фермерском хозяйстве зафиксировали два случая африканской чумы свиней.