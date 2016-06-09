Россия в поисках денег: воду Байкала хотят продавать китайцам дороже бензина

Бурятия может продавать бутилированную питьевую воду из Байкала в Китай по цене выше бензина, сообщил на совещании с членами регионального правительства глава республики Вячеслав Наговицын, передает РИА Новости.

По его словам, реализация этой идее принесет бюджету колоссальную выручку, однако губернатор не назвал конкретных цифр. Он также заявил, что мировые производители питьевой воды сделают все, чтобы помешать проекту, например, создадут негативный информационный фон вокруг этой идеи.

Читайте такжеРоссия решила частично смягчить продуктовое эмбарго"Китай – это неограниченный рынок сбыта продукции. Туда можно всё, что угодно, отправить… Важно продвигать продукцию, которой особенно богата республика… То, что можем произвести больше, чем у нас внутренний рынок может проглотить, например, питьевую воду… Стоимость ее выше, чем литр бензина", — сказал Наговицын.

По данным регионального минэкономики, заключено соглашение о сотрудничестве с 15 китайскими компаниями, ведомство готовит предложения от бурятских предприятий о возможности поставки экологически чистой продукции в Китай. В пресс-службе правительства региона сообщили, что Наговицын решил создать в Китае торговое представительство для продвижения на китайском рынке продуктов питания.

Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.