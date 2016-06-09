Украина подняла в ВТО вопрос ограничения Россией транзита сельскохозяйственной продукции

Украинская делегация в ходе заседания комитета Всемирной торговой организации по сельскому хозяйству в очередной раз подняла вопрос ограничения Россией транзита сельскохозяйственной продукции в направлении Казахстана.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, делегация РФ не предоставила существенных объяснений, отметив, что действия России отвечают правилам ВТО.

При этом позицию Украины поддержали США, Канада, ЕС, Турция, Молдова и Парагвай.

Кроме того, на заседании комитета делегация Украины поддержала вопросы относительно предоставления Молдовой разъяснений относительно размера действующих ставок ввозной пошлины на определенную сельскохозяйственную продукцию (вопрос от США), закрытия Индией двух портов для импорта яблок (вопрос от Новой Зеландии), внутренней поддержки и экспортных субсидий Турции (вопрос от ЕС) и продажи пшеничной муки Турцией (вопрос от США).

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Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем, с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.

Украина на заседании Совета по торговле товарами ВТО выдвинула требование к России немедленно устранить все торговые ограничения, включая блокирование транзита.

Требование Украины поддержали 8 членов "Большой двадцатки": Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Министерство экономического развития и торговли Украины изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, везущие свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.

Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации по антидемпинговой практике в начале мая потребовала от стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Армению, Казахстан и Кыргызстан, отменить антидемпинговые меры в отношении украинских прутков и стальных труб, а также прекратить расследование в отношении ферросиликомарганца.