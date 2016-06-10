В Венесуэле не хватает хлеба, но появился сахар: Coca-Cola возобновляет производство

Мексиканская компания Coca-Cola FEMSA, крупнейший производитель одноименного популярного газированного напитка в регионе, частично возобновила производство в Венесуэле, сообщает Прайм.

"Работа компании в южноамериканской стране была приостановлена в мае из-за нехватки ингредиентов для производства напитка, в первую очередь сахара. Поставщики практически перестали доставлять новые партии товара из-за отсутствия сырья, что привело к приостановке производства", - говорится в сообщении.

По сообщению FEMSA, компанией получена информация от производителей сахара о поставке большой партии сырья, в связи с чем в течение этой недели они могут наладить доставку сахара-рафинада.

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Отмечается, что FEMSA имеет в Венесуэле четыре предприятия, на которых заняты 7,3 тысячи венесуэльцев. Пока частично возобновят работу только два из них.

"Нехватка товаров наблюдается в Венесуэле в последние годы довольно часто. Президент Николас Мадуро обвиняет в происходящем оппозицию и предпринимателей. Последние в качестве причины называют валютные ограничения и препятствия во внешнеэкономической деятельности", - подчеркивает издание.

Ситуация усугубляется галопирующей инфляцией и падением доходов государства, обусловленным снижением цен на нефть, а также институциональным кризисом между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента, подконтрольного оппозиции. При этом Мадуро ввел чрезвычайное положение в экономике, позволяющее ему принимать своими указами меры, которые он считает правильными для выхода из кризиса.