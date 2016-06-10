Украинские аграрии уже экспортировали 37,3 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2015-2016 маркетингового года (МГ, июль 2015 – июнь 2016) экспортировали 37,3 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 15,9 млн тонн, кукурузы – 16,8 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн, и 231 тыс. тонн других зерновых.

Кроме того, по состоянию на 10 июня из Украины экспортировано еще почти 319 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерна по итогам текущего МГ более 36 млн тонн. Эксперты считают, что объем экспорта может достичь 39,9 млн тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 млн тонн.