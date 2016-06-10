В России запретили продавать алкоголь в больших пластиковых бутылках

Госдума РФ в пятницу на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон о поэтапном запрете производства и оборота алкоголя в пластиковых бутылках емкостью более полутора литров, сообщает РИА Новости.

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Госдума летом 2014 года приняла в первом чтении поправки о поэтапном отказе от розничной продажи алкогольной продукции, прежде всего — пива, в больших пластиковых бутылках.

Согласно изначальной редакции закона, с 1 января 2015 года должны были запретить продажу в пластике алкоголя с содержанием этилового спирта более 6% в таре объемом более 1,5 литра, с 1 июля 2015 года — с содержанием спирта более 5% и объемом более 1 литра, с начала 2016 года — с содержанием спирта более 4% и емкостью более 0,5 литра.

Теперь запрет распространяется не только на пиво, а на производство и оборот всей алкогольной продукции в пластике. Так, с 1 января 2017 года не допускается производство и оборот (за исключение розничной продажи) алкоголя в пластике объемом более 1,5 литра. С 1 июля 2017 года следом запрещается и розничная продажа такой продукции. Предоставляется возможность хозяйствующим субъектам реализовать произведенную продукцию в течение шести месяцев.

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Глава профильного комитета ГД по экономической политике Анатолий Аксаков ранее пояснял, что теперь требования по обороту распространены на всю алкогольную продукцию без исключения для того, чтобы избежать фальсификации сведений о производимом алкоголе, который мог "подстраиваться" под разрешенные градусы.

Кроме того, законом предусмотрено введение штрафов за розничную продажу, производство и оборот алкоголя в пластике объемом более 1,5 литра. Так, это будет грозить штрафом для должностных лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией.

Помимо этого, депутаты приняли поправку в проект постановления ГД и рекомендовали правительству РФ для снижения масштаба злоупотребления алкогольной продукции и профилактики алкоголизма продолжить в 2017 году работу по дальнейшему переходу на производство алкоголя в пластиковых бутылках объемом менее 1,5 литра.