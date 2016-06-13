В России подорожала водка

12:20, 13 июня 2016
Агро
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С 13 июня минимальная розничная цена на водку в России повышается со 185 рублей до 190 рублей (74 грн) за 0,5 литра.

Фото УНИАН

Согласно приказу министерства финансов, минимальная отпускная цена повышается со 162 до 165 рублей (64 грн), оптовая - со 170 до 174 рублей (67 грн), сообщает Русская служба Би-би-си.

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В то же время минимальные розничные цены на коньяк и бренди остаются прежними: 322 рубля (125 грн) за 0,5 литра коньяка и 293 рубля (113 гн) за бренди.

Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются в России с 2009 года. Власти объясняют эти меры борьбой с теневым производством.

Все это время, за исключением 2015 года, минимальные цены на водку росли. В 2015 году цена 0,5 литра была снижена до 185 рублей.

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