В России подорожала водка

Согласно приказу министерства финансов, минимальная отпускная цена повышается со 162 до 165 рублей (64 грн), оптовая - со 170 до 174 рублей (67 грн), сообщает Русская служба Би-би-си.

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В то же время минимальные розничные цены на коньяк и бренди остаются прежними: 322 рубля (125 грн) за 0,5 литра коньяка и 293 рубля (113 гн) за бренди.

Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются в России с 2009 года. Власти объясняют эти меры борьбой с теневым производством.

Все это время, за исключением 2015 года, минимальные цены на водку росли. В 2015 году цена 0,5 литра была снижена до 185 рублей.