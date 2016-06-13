В Украине подорожали овощи и фрукты: огурцы – более чем в два раза

За неделю с 4 по 10 июня 2016 года плодоовощная корзина в Украине подорожала на 11,6%.

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Об этом свидетельствует плодоовощной индекс "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Основной причиной подорожания стала прохладная и дождливая погода, оказавшая негативное влияние на уборку и поставку ранних овощей, фруктов и ягод, отмечают эксперты.

Наиболее существенно – в 2,2 раза за неделю – подорожали огурцы, которые очень чутко реагируют на изменение погодных условий.

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При этом рост цен на томаты был намного менее резким, и отчасти был обусловлен ростом экспортного спроса на продукцию, а не только погодой.

Тенденции на рынке овощей "борщевого набора" не изменились, хотя падение цен существенно замедлилось. Тем не менее, за неделю "борщевой набор", благодаря капусте и моркови, подешевел на 5,4%, а картофель – на 6,7%.

А вот ягоды поддержали ценовую тенденцию тепличных овощей и тоже выросли в цене. Черешня подорожала на 4,2%, а клубника – на 11,1%. В целом же стоимость фруктовой корзины выросла на 1,9%.