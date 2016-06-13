ОАЭ опровергли информацию о запрете ввоза украинской пищевой продукции

Объединенные Арабские Эмираты опровергли информацию о приостановлении импорта украинской пищевой продукции, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

«По информации посольства Украины в ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты напрямую не запрещали ввоз отечественных пищевых продуктов, так же, как никогда не выражали предостережение относительно качества украинской продукции», - говорится в сообщении.

Проблемный вопрос возник из-за отмены права украинского Центра исследований и сертификации на соответствие требованиям шариата (халяль) «Альраид» выдавать сертификаты «Халяль». Однако, как пояснила пресс-служба, такое право было у упомянутого учреждения только с февраля 2014 года, а до того времени отечественные экспортеры использовали другие пути получения таких сертификатов, в том числе и через альтернативные сертификационные центры как в Украине, так и за рубежом.

В сообщении поясняется, что по инициативе украинской стороны была проведена встреча с временно поверенным в делах ОАЭ в Украине Ахмедом Аль-Сувейди, во время которой было указано, что прекращение признания сертификатов «Халяль», изданных Центром «Альраид», является чисто техническим вопросом и не связано с качеством пищевой продукции из Украины.

Госпродпотребслужба обратилась в компетентный орган ОАЭ по стандартизации и метрологии (ESMA) о предоставлении перечня аккредитованных халяльных центров как в Украине, так и в других странах, имеющих право выдачи сертификатов «Халяль» при экспорте пищевой продукции в ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский Центр исследований и сертификации на соответствие требованиям шариата (халяль) «Альраид» сообщил, что в конце апреля 2016 года ОАЭ прекратили ввоз какой-либо продукции из Украины, как имеющей сертификацию халяль, так и не нуждающейся в ней. Украина пока не получала официальных разъяснений, но в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей запрет связывают только с истечением срока аккредитации «Альраид».

Министерство экономического развития и торговли направило во Всемирную торговую организацию запрос о разъяснении процедуры аккредитации халяль.