Германия выделит 6 миллионов евро для гуманитарных проектов на востоке Украины

Федеральное правительство Германии выделяет на 2016 и 2017 годы 6 млн евро для гуманитарных проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Восточной Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

Как сообщается, правительство Германии увеличило объемы поддержки гуманитарной программы FAO «Неотложная помощь гражданским лицам, пострадавшим в результате конфликта в Восточной Украине» и предоставит 6 млн евро для продолжения ее работы в этом и в следующем годах.

Также отмечается, что в 2015 году Германия подержала гуманитарные мероприятия FAO в Украине на 4,5 млн евро.

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«Целью этого проекта является обеспечение людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, основными пищевыми продуктами. Проект вносит важный вклад в обеспечение выживания многочисленных внутренне перемещенных лиц, а также семей в общинах, которые приняли беженцев, и пострадавших от конфликта людей по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. С начала конфликта в рамках проектов FAO в Восточной Украине уже оказана помощь 650 тысячам человек», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам координатора гуманитарной помощи в Украине Нила Уокера, Гуманитарное сообщество Организации объединенных наций (ООН) намерено в 2016 году привлечь 298 млн долл. для предоставления срочной гуманитарной помощи 3,1 млн человек, пострадавшим в результате боевых действий на востоке Украины.