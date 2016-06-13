Госстат выяснил, где самые дорогие продукты питания, алкоголь и сигареты

Наибольший уровень инфляции в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, зафиксирован в Херсонской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Херсонской области в мае составила 0,6%.

По данным Госстата, в 7 регионах в мае зафиксирована дефляция, в частности, в Черниговской области - 0,5%, в Киевской – 0,4%, в Житомирской – 0,3%, в Волынской – 0,2%, в Винницкой и Донецкой – 0,1%.

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В мае продукты питания больше всего подорожали в Одесской области – на 1%, одежда и обувь – в Донецкой (на 1,1%), алкоголь и сигареты – в Харьковской (на 6,7%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем, апрелем 2016 года, замедлилась до 0,1% с 3,5%, зафиксированных в апреле к марту. В годовом выражении, к маю 2015 года, инфляция в мае 2016 года замедлилась до 7,5% с 9,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-мае, потребительские цены в Украине выросли на 5,2%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.