Эксперты IFC прогнозируют рост мировых цен на пшеницу и сою

Мировые цены на пшеницу в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, июль 2016 года - июнь 2017 года) вырастут на 8%, ячмень – на 10%, сою - на 18%, несмотря на значительные запасы продовольствия в мире, озвучил прогнозы Международной финансовой корпорации (IFC) президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий в ходе конференции агропроизводителей.

"Уже сегодня мы видим последние прогнозы по пшенице - плюс 8% в следующем году рост цены, ячмень - плюс 10%, кукуруза пока стабильная, соя - плюс 18%", - сказал Высоцкий.

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Комментируя ожидания экспертов IFC, президент УКАБ сказал, что текущие прогнозы кардинально отличаются от сделанных еще два месяца назад.

"Два месяца назад были сильные аргументы, что этого (роста цены – УНИАН) не произойдет. Сейчас происходят изменения несмотря на то, что мировые запасы (продовольствия – УНИАН) достаточно высокие", - сказал Высоцкий, отметив, что сейчас все страны мира в совокупности имеют запасы еды на год вперед, тогда как еще пять лет назад запасы могли быть сформированы только на период около месяца.

Справка УНИАН. По последнему, майскому, отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены на продовольствие после продолжительного падения растут четвертый месяц подряд. В мае выросли цены на все группы продтоваров за исключением цен на растительные масла, которые впервые за четыре месяца снизились. Резко подскочили цены на сахар, а цены на мясо, зерновые и молочную продукцию выросли незначительно.